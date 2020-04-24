البستاني: ‏نثني على كلام دياب ونحن في انتظار الخطة الاقتصادية

أثنى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ على كلام رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، مؤكدًا "اننا نشد على يده للمضي قدما في الإجراءات الرادعة التي تحدث عنها، ونحن في انتظار الخطة المالية والاقتصادية الموعودة خلال مدة أسبوعين، ليصار إلى مناقشتها في ​المجلس النيابي​".

وفي وقت سابق،أشار دياب إلى أن "البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم من 73 شهرا وليس 73 يومًا ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية"، لافتا إلى "اننا تسلمنا الحكومة مع ما يكفي من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبظل دعم الثقة الداخلية والخارجية وانضم وباء كورونا إلى التحديات في ظل امكانيات شبه معدومة وغياب بنية صحية في الدولة".

وفي كلمة له بعد جلسة مجلس الوزراء، أوضح دياب أن "البعض خرج ليقول أن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفذت منا الكثير من من الوقت والجهد"، مؤكدا أن "الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته".