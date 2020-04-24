الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ السبت غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتاسقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

أما الأحد، غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة فجراً، يتحسن الطقس خلال النهار، بينما الإثنين غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الخرارة وضباب محلي على المرتفعات، والثلاثاء قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.