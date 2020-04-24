فحوصات مجانية للكورونا في بلدية الغبيري غدا

تقوم ​وزارة الصحة العامة​ وبالتعاون مع مركز الرعاية الأولية في ​بلدية الغبيري​ غدا بأخذ عينات عشوائية من المواطنين بخصوص فحص كورونا لاسيما العاملين في الملاحم، السوبرماركت، افران، مطاعم، بائعو الخضار، حيث سيتم أخذ العينات من ​الساعة​ العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. ودعت الوزارة الراغبين التوجه إلى أحد المركزين: -المركز الأول: المركز الصحي الاجتماعي التابع لبلدية الغبيري شارع عبدالله الحاج مقابل روضة الشهيدين. -المركز الثاني: ​الجناح​، خيمة ابو الفضل العباس، نزلة السلطان إبراهيم، جانب الملعب.

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