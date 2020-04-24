حاكم نيويورك: سلالات كورونا دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين

أشار حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​، إلى أن "سلالات ​فيروس كورونا​ المستجد دخلت الولاية من ​أوروبا​ وليس من ​الصين​". ونوه كومو بأن "القيود على السفر التي فرضها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، جاءت متأخرة جدا وبالتالي لم توقف انتشار المرض في الولايات الأميركية". كما استشهد ببحث أجرته جامعة "نورث إيسترن"، يشير إلى احتمال أن يكون الفيروس قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من 10 آلاف من سكان ولاية نيويورك، عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض في الأول من آذار الماضي، مرجحاً أن "تكون ​إيطاليا​ هي المصدر المرجح للمرض".

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