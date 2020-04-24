ترامب يوقع على حزمة مساعدات قيمتها 484 مليار دولار لمواجهة كورونا

وقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على حزمة مساعدات بقيمة 484 مليار دولار لمواجهة جائحة ​كورونا​، في إطار خطة إدارته للخطوات المقبلة لإنقاذ ​الاقتصاد​ ونظام الرعاية الصحية، بعد الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها تفشي الوباء.

وتوجّه ترامب، خلال حفل التوقيع في المكتب البيضاوي، بالشكر للكونغرس على الاستجابة لدعوته لتمرير هذا التمويل المهم لصالح مساعدة المشروعات الصغيرة والموظفين.

ويقضي مشروع القانون بتخصيص 370 مليار دولار لصالح المشروعات الصغيرة التي تحاول الإبقاء على رواتب موظفيها، بعد أن أغلقت أبوابها في إطار التدابير الوقائية من الوباء. بالإضافة إلى تخصيص 75 مليار دولار لصالح المستشفيات التي تكافح لتغطية تكاليف التشغيل بها جراء الأزمة، وهناك أيضا 25 مليار دولار خصصت لدعم الجهود الرامية لزيادة الاختبارات الخاصة بالفيروس.