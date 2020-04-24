وزير الدفاع الأميركي ينظر في إعادة قائد حاملة الطائرات "روزفلت" لمنصبه

أشار ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، إلى أنه "ينظر في طلب إعادة قائد حاملة الطائرات "​تيودور روزفلت​" بريت كروزير للخدمة، والذي أعفي من منصبه مطلع نيسان الحالي، بسبب تحذيره من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت إسبر إلى أن "الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة الطلب المقدم".

وكان عدد من قادة ​البحرية الأميركية​، أوصوا في طلب تقدموا به إلى وزير الدفاع، بإعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" إلى الخدمة.