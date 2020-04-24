وزير الدفاع الأميركي ينظر في إعادة قائد حاملة الطائرات "روزفلت" لمنصبه

أشار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إلى أنه "ينظر في طلب إعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بريت كروزير للخدمة، والذي أعفي من منصبه مطلع نيسان الحالي، بسبب تحذيره من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت إسبر إلى أن "الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة الطلب المقدم".
وكان عدد من قادة البحرية الأميركية، أوصوا في طلب تقدموا به إلى وزير الدفاع، بإعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" إلى الخدمة.
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