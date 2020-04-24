البنك الدولي: الاقتصادات النامية قد تشهد ركودًا أكثر حدة من المتوقع

حذر مسؤولون كبار بالبنك الدولي، من أن "الاقتصادات النامية قد تشهد ركودًا أكثر حدة مما يتوقع حاليًا، إذا لم ينتعش الاستهلاك والاستثمار سريعًا عقب جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وشدد المسؤولون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "التوقعات في المبدأ قاتمة عند نزول اثنين بالمئة من الناتج الاقتصادي للدول النامية، ليكون أول انكماش في تلك الدول منذ 1960".

كما نوّهوا بأن "نتائج النمو قد تكون أسوأ كثيرًا"، موضحين أن "الناتج في تلك الاقتصادات قد يهبط بحوالي ثلاثة بالمئة إذا لم يتحقق واحد فقد من افتراضات البنك، وإذا لم ينتعش الاستثمار والاستهلاك".