السلطات الإسرائيلية: تسجيل 255 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت ​السلطات الإسرائيلية​ تسجيل 255 إصابة جديدة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، توازياً مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة فقط خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي سياق متصل، كان رئيس ​مجلس النواب​ الإسرائيلي ​بيني غانتس​ أشار في وقت سابق، إلى أنّه "سيتولى ​وزارة الدفاع​ في النصف الأول من عهد حكومة الوحدة والطوارئ التي سيشكّلها مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ليكون بعدها رئيس وزراء لكل المواطنين".

وشدد غانتس على أن "أزمة كورونا هي أكبر أزمة صحية واجتماعية واقتصادية في تاريخ البلاد، في حين نشهد أسوأ أزمة سياسية منذ قيام الدولة".