أعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل 255 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، توازياً مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة فقط خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس النواب الإسرائيلي بيني غانتس أشار في وقت سابق، إلى أنّه "سيتولى وزارة الدفاع في النصف الأول من عهد حكومة الوحدة والطوارئ التي سيشكّلها مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ليكون بعدها رئيس وزراء لكل المواطنين".
وشدد غانتس على أن "أزمة كورونا هي أكبر أزمة صحية واجتماعية واقتصادية في تاريخ البلاد، في حين نشهد أسوأ أزمة سياسية منذ قيام الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسرائيلية: تسجيل 255 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.