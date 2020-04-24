أشارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى أن "الانتخابات الرئاسية المقررة في نشرين الثاني المقبل، يجب أن تجرى في وقتها المحدد".
وشدد بيلوسي، خلال حديث تلفزيوني، على ضرورة أن يمنع "النواب الديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب من محاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إمكانية عودة تفشي فيروس كورونا المستجد".
كما نوّهت بأن "ترامب فعل الكثير من الأمور لتقويض أميركا، ولا يمكننا السماح له بتدمير ديمقراطيتنا. لن يحدث هذا. وبمشيئة الرب، ربما سيقف بعض النواب الجمهوريين بدورهم إلى جانب بلدنا ودستورنا".
م
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: يجب أن يمنع النواب الديمقراطيون ترامب من تأجيل الإنتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.