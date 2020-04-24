بيلوسي: يجب أن يمنع النواب الديمقراطيون ترامب من تأجيل الإنتخابات الرئاسية

أشارت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، إلى أن "​الانتخابات الرئاسية​ المقررة في نشرين الثاني المقبل، يجب أن تجرى في وقتها المحدد".

وشدد بيلوسي، خلال حديث تلفزيوني، على ضرورة أن يمنع "النواب الديمقراطيون الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من محاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إمكانية عودة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد".

كما نوّهت بأن "ترامب فعل الكثير من الأمور لتقويض أميركا، ولا يمكننا السماح له بتدمير ديمقراطيتنا. لن يحدث هذا. وبمشيئة الرب، ربما سيقف بعض النواب الجمهوريين بدورهم إلى جانب بلدنا ودستورنا".

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