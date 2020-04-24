السلطات الإيرانية تعلن وصول الشحنة الثالة من المساعدات الطبية القطرية

أعلنت ​السلطات الإيرانية​ عن وصول ثالث شحنة مساعدات من قطر، تضم 15 طنا من المعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​".

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مطلع الشهر الجاري، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى إيران، نظرًا لتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد هناك بشكل كبير.

وفي سياق متصل، أشارت السلطات الإيرانية في وقت سابق، إلى توصل وزير الطاقة رضا اردكانيان ووزير الصناعة والتجارة القطري، علي الكواري، لاتفاق على التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمارات.

وأشاد أركدانيان بالمساعدات الطبية القطرية لإيران في ظروف تفشي فيروس كورونا، وثمّن قيام ​الخطوط الجوية القطرية​ "قطر ايرويز" بنقل المساعدات الطبية من الدول الاخرى والمنظمات الدولية الى ايران مجانا.