حكومة أذربيجان تعتزم البدء برفع القيود الرامية لاحتواء لفشي كورونا

أعلنت حكومة ​أذربيجان​، عزمها البدء في إجراءات رفع القيود الرامية لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وستبقي ​الحكومة​ على المدارس والجامعات ورياض الأطفال والمراكز التجارية مغلقة، لكن متاجر الصحف والكتب والأجهزة الإلكترونية والسيارات والآلات الزراعية سيسمح لها بإعادة فتح أبوابها.

وكانت الحكومة فرضت نظام عزل خاصًا لمدة شهر في الـ 24 من آذار الماضي، ومددته حتى الرابع من أيار المقبل، في حين استمر قطاع النفط في العمل مع توزيع العاملين على مناوبات منفصلة.

وسجلت البلاد حتى اليوم، 1592 إصابة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، توازياً مع وفاة 21 شخصًا في أذربيجان.