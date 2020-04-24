شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مليار جنيه جملة أرباح الهيئات العامة الاقتصادية بالسنة المالية 2020 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة أرباح العام للهيئات العامة الاقتصادية بالعام المالى الجديد 2020 /2021 نحو 102 مليار و226 مليون و415 ألف جنيه، وجاءت هيئة قناة السويس فى مُقدمة الهيئات الرابحة بالعام المالى الجديد حيث أنه من المتوقع أن تُحقق أرباحا خلال العام تبلغ نحو 46 مليار و505 مليون و878 ألف جنيه.

وتبلغ أرباح الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل نحو 12 مليار و826 مليون و270 ألف جنيه، فيما تبلغ الأرباح المتوقعة من الهيئة العامة للتأمين الصحى نحو 4 مليارات و700 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرباحا خلال العام تُقدر بنحو 10 مليارات جنيها.

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ومن المتوقع أن تبلغ أرباح الهيئة الصرية العامة للبترول نحو 9 مليارات و526 مليون جنيه، والجهاز القومى للاتصالات نحو 3 مليارات و700 مليون جنيه، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو مليار و710 مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية السياحية بنحو مليار و260 مليون و885 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن تبلغ أرباح العام بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 354 مليون جنيه، وفى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنحو 3 مليارات و250 مليون جنيه، وهيئة ميناء دمياط بنحو مليارى و100 مليون جنيه، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنحو مليار و90 مليون و921 ألف جنيه.