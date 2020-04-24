شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى: الهيئات العامة الاقتصادية تُكلف الموازنة 124 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت القيمة المُتوقعة لصافى العلاقة بين موازنات الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة 2020 /2021 نحو 124 مليار و44 مليون جنيه، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ جملة ما يؤول للموازنة العام للدولة من الهيئات الاقتصادية نحو 179 مليار و811 مليون جنيه، مُقابل 303 مليار و855 مليون جنيه ستتم إتاحتها من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية، ما يعنى أن تلك الهيئات ستُكلف موازنة الدولة نحو 124 مليار و44 مليون جنيه، مُقابل 44 مليار و927 مليون جنيه تحملتها الموازنة خلال العام المالى الجارى 2019/2020، بزيادة قدرها 79 مليار و117 مليون جنيه.

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وكشف البيان الإحصائى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، والمعروض على مجلس النواب، عن تخصيص مبلغ 284 مليار و935 مليون و300 ألف جنيه من الموازنة العامة للدولة كدعم وإعانات للهيئات العامة الاقتصادية، ومبلغ 16 مليار و954 مليون و579 ألف جنيه مساهمات، فضلا عن تخصيص مبلغ مليار و100 مليون جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام (خدمات مؤداة لأجهزة الدولة)، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 865 مليون جنيه تتحملها الموازنة اشتراكات غير القادرين (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل).

وأوضحت جداول البيان الإحصائى أيضا أن جملة ما يؤول للموازنة العام للدولة من الهيئات الاقتصادية بلغ نحو 179 مليار و811 مليون جنيه، مُقسمة كالتالى، 64 مليار و18 مليون و796 ألف جنيه فائض الحكومة، و80 مليار و391 مليون و484 ألف جنيه الضرائب الدخلية، و18 مليار و7 ملايين جنيه إتاوات (قناة السويس – هيئة البترول)، و13 مليار و650 مليون و688 ألف جنيه الرسوم.