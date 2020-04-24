شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى ألمانى: أردوغان مصمم على تكرار مجازر أجداده للأرمن مع اللاجئين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكى الألمانى الشريك فى الحكم بالبلاد، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مصمم على السير على نهج الطريق الدموى لأجداده العثمانيين منذ 100 عام، عندما ارتكبوا أبشع المجازر فى تاريخ الإنسانية بحق الشعب الأرمينى، والتى راح ضحيتها مليون ونصف شخص، والتى تمر ذكراها الـ105، وهو النهج الذى يقبل عليه مع اللاجئين من الشعب السورى، الذين لم يتاجر بهم أحد، مثلما فعل "أردوغان".

وأكد "خضر" فى تصريحات صحفية، أن 24 أبريل هو موعد إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، عندما بدأت عملية القتل الجماعى للأرمن فى الإمبراطورية العثمانية قبل 105 سنوات، وقتلت "لجنة الوحدة والتقدم"، المعروفة أيضًا باسم الشباب الأتراك، وبعض الجماعات السنية الكردية 1.5 مليون أرميني.

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وتابع: "بدأ الأمر عندما تم اختطاف مئات الكتّاب والمفكرين الأرمن وتعذيبهم وإعدامهم فى إسطنبول فى 24 أبريل، الرجال العسكريون كانوا أول من قتلوا، ثم بدأ تشريد النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، حيث تم دفعهم فى مسيرات الموت فى الصحراء السورية، وجاعوا وماتوا من العطش، تم اغتصاب الفتيات والنساء أو بيعهن كعبيد جنس".

وأردف: "لا تزال الإبادة الجماعية غير معترف بها فى تركيا، حيث يُمنع الصحفيون والمؤرخون الراغبون فى البحث من الوصول إلى الأرشيف التركى أو يحظر عليهم الوصول إليه، ولم تعترف ألمانيا إلا بالإبادة الجماعية للأرمن فى عام 2016، ربما استغرقت وقتًا طويلاً لأن الامبراطورية الألمانية بقيادة القيصر فيلهلم الثانى كانت متحالفة مع الأتراك الشباب".