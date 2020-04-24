"الثقافة بين إيديك".. زكي نجيب محمود على "يوتيوب" هيئة الكتاب غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ في التاسعة من مساء السبت؛ على قناتها على يوتيوب؛ اللقاء الفكري للدكتور زكي نجيب محمود بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1988.
يأتي ذلك ضمن مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".
وتذيع قناة الهيئة 14 حلقة على قناتها بموقع "يوتيوب"؛ لشخصيات مصرية كبيرة بمختلف التخصصات؛ في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال ثلاثة عقود مضت.
وبحسب الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة؛ يتاح تباعًا لجمهور المبادرة الأرشيف المرئي لندوات ومشاركات شخصيات مصرية عظمى بمختلف تخصصاتها؛ تواجدت بدورات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ العام 1988 وحتى العام 2018، بخلاف خاصية تحميل إصدارات مختارة للهيئة عبر موقع وزارة الثقافة.
وتضم باقة الأرشيف المرئي المتاح للبث خلال شهر رمضان؛ مشاركات الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة، والفنان محمود يس، والشاعر عبدالرحمن الأبنودي، والفنانة يسرا، والشاعر سيد حجاب، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، والشاعر فاروق جويدة، والفنان يحيى الفخراني، والدكتور أحمد زويل، والأديب العالمي نجيب محفوظ، والكاتب الصحفى أنيس منصور؛ والكابتن محمود الخطيب.
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