"حقن مرضى كورونا بالمطهرات".. ترامب يواجه عاصفة سخرية وانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعاصفة من الانتقادات من الأطباء والخبراء حول العالم، بعد اقتراحه أن يتناول مرضى فيروس كورونا المطهرات وأدوات التنظيف لقتل الفيروس.

كما اقترح ترامب في المؤتمر اليومي، لخلية الأزمة أمس الجمعة، تشعيع أجسام المرضى باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وهي فكرة رفضها الأطباء أيضًا، وفقًا لتقارير غربية.

وقالت خلية الأزمة في المؤتمر أمس، إن ضوء الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، ومستلزمات التنظيف الشائعة يمكن أن تقتل الفيروس في غضون دقائق عند تطبيقها على الأسطح المختلفة.

وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قرر ترامب أن يدلي بإضافة تحولت إلى مصدر سخط وعدم رضا الأطباء، بعدما أكد أنه "يرى المطهر الذي يقتل الفيروس خلال دقيقة.. دقيقة واحدة! وأن هناك طريقة يمكننا من خلالها القيام بشيء ما، عن طريق الحقن في داخل الجسد".

إحدى أقسام علم السموم في جامعة هارفارد العريقة، دعا في تغريدة على "تويتر"، إلى عدم حقن مادة التبييض أو شرب مطهر.

وأضاف أن الحقن بالمطهرات يتسبب بانحلال الدم (حيث تتحلل خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين) وتتسبب في تلف الكبد، ويمكن أن تسبب العديد من المطهرات حروقًا خطيرة أو نزيفًا في معدتك.

فيما أكد راشيل شراير، مراسلة بي بي سي الصحية، أن استخدام مطهر يمكن أن يؤدي إلى قتل الفيروسات على الأسطح، ولكن لا يحدث الأمر نفسه داخل الجسم.

وأضافت أنه لا يقتصر استهلاك أو حقن المواد المطهرة على خطر التسمم والموت، بل إنه ليس من المحتمل أن يكون فعالًا في الأساس ضد الفيروس.

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وتابعت "وبالمثل، في الوقت الذي يدخل فيه الفيروس إلى جسدك، لن تحدث أي كمية من الأشعة فوق البنفسجية على جلدك فرقًا".

وأوضحت أن استخدام الأشعة فوق البنفسجية لقتل الفيروس داخل الجسم هو عبارة عن أن "العلاج أسوأ من المرض".

هذا وقال طبيب الرئة الدكتور فين جوبتا لشبكة "إن بي سي نيوز": "إن فكرة حقن أو تناول أي نوع من منتجات التطهير في الجسم غير مسؤولة وخطيرة. وهي طريقة شائعة يستخدمها الناس عندما يريدون قتل أنفسهم".

فيما أكد كاشف محمود، وهو طبيب في تشارلستون، فيرجينيا الغربية، في تغريدة "كطبيب، لا أستطيع أن أوصي بحقن مطهر إلى الرئتين أو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية داخل الجسم لعلاج كورونا".

وحذر جون بالميس، اختصاصي أمراض الرئة في مستشفى زوكربيرج سان فرانسيسكو العام، من أن استنشاق أبخرة التبييض يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة.

وقال في تصريح لوكالة بلومبرج، إن "استنشاق مبيض الكلور سيكون أسوأ شيء للرئتين. إن مجرى الهواء والرئتين لا يجب تعريضهما حتى لرذاذ مطهر".

وغرد منافس ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، ساخرًا من اقتراحات ترامب استخدام الأشعة فوق البنفسجية وحقن المطهرات داخل الجسم، قائلًا "إليك فكرة سيدي الرئيس: على إدارتك القيام بمزيد من الاختبارات. وأن يوفروا حاليًا معدات واقية للمهنيين الطبيين الفعليين".

وأضاف "لا أصدق أنني أقول هذا، ولكن لا تشربوا المطهرات".