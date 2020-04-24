تعافي 27 مصابًا بفيروس كورونا في مستشفى الحجر الصحي ببلطيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تعافي 27 حالة من مرضى فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم.
وأكد مصدر طبي، بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفقًا للبيان الصادر من مستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم، خلال الأسبوع الماضي، فإن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى من مرضى فيروس كورونا، بلغ 139 حالة.
وأضح أن عدد الحالات التي جرى تحويلها إلى محافظات أخرى بلغ 75 حالة، و14 حالة وفاة إلى الآن.
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