إلغاء عقوبة الجلد في السعودية واستبدالها بالسجن أو الغرامة



أفادت الأنباء الواردة من السعودية بأن السلطات ألغت عقوبة الجلد وفقا لوثيقة قانونية تداولتها وسائل الإعلام.



وأوضحت الوثيقة أن المحكمة العليا في السعودية قررت إلغاء العقوبة على أن تستبدلها بعقوبتي السجن أو الغرامة.



وقالت الوثيقة أن القرار جاء استكمالا "للإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من ولي العهد الأمير

السعودية قررت إلغاء العقوبة على أن تستبدلها بعقوبتي السجن أو الغرامة.وقالت الوثيقة أن القرار جاء استكمالا "للإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ".

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