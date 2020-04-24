رئيسة البرلمان الأمريكي: الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في موعدها

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل يجب أن تجرى في وقتها المحدد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي حديث لقناة MSNBC، أكدت بيلوسي أنه يجب على النواب الديمقراطيين أن يمنعوا الرئيس ترامب من محاولة تأجيل الانتخابات، على الرغم من إمكانية عودة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت: "ترامب فعل الكثير من الأمور لتقويض أمريكا، ولا يمكننا السماح له بتدمير ديمقراطيتنا. لن يحدث هذا. وبمشيئة الرب، ربما سيقف بعض النواب الجمهوريين بدورهم إلى جانب بلدنا ودستورنا".

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من جهته، صرح المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بأنه يتوقع أن يحاول الرئيس دونالد ترامب

تأجيل انتخابات نوفمبر في مسعى للفوز بولاية ثانية.

وقد تكون مهمة ترامب للفوز في الانتخابات أصعب مما توقع في وقت يتفشى فيه الوباء، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 26,4 مليون شخص.

وبينما يعد التصويت عن بعد وعن طريق البريد الوسيلة التي يقول البعض إنها قد تساعد في الحد من انتقال عدوى كوفيد-19 بين الناخبين، إلا أن ترامب يصر على أنها تفسح المجال للتزوير.