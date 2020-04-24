اتساع دائرة المتهمين في قضايا الاتجار في الإقامات في الكويت

تواصل الإدارة العامة لمباحث محافظة العاصمة في الكويت وعلى مدار الساعات الساعات الماضية ضبط عدد من المندوبين والمواطنين المتورطين في الاتجار بالبشر في الكويت.
ونقلت صحيفة الانباء عن مصدر أمني مطلع، إن ما لا يقل عن 60 وافدا من جنسيات متنوعة أغلبهم إما سماسرة لتجار الإقامات او وسطاء او مندوبون لشركات الاتجار في البشر تم ضبطهم، مشيرا الى ان هؤلاء الوافدين تم ضبطهم بعدما وردت أسماؤهم وأســماء الشركات التي يعملون لحسابها في تجارة الإقامات وجلب عشرات الآلاف من الوافدين بمقابل مالي وتركهم كعمالة سائبة.
وأضافت الانباء نقلا عن المصدر ان جميع من تثبت إدانته في تلقي مبالغ
كما قررت النيابة استمرار حجز بقية متهمي قضايا تجارة الإقامات ويقارب عددهم 23 شخصا، إلى الأحد على ذمة التحقيق معهم.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت إحالتها عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم العمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية، ووجهت نيابة العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل
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