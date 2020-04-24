العراق يعلن تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى شفاء 33 إصابة من الوباء.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية

نيوز، أنه تم فحص٢٤١١ نموذج في المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٦٧٢٩٣.

وأضافت أن مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ٣١ إصابة في العراق ، موضحة أن الوفيات ثلاث حالات، وحالات الشفاء بلغت ٣٣ حالة.

وتابعت أنه بهذا يصبح مجموع الإصابات الكلي ١٧٠٨، ومجموع الوفيات ٨٦، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغت ١٢٠٤.