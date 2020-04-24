راشد الزعابي: استضافة كأس العالم لكرة اليد في الإمارات حلم نسعى إليه

قال راشد الزعابي نائب رئيس بني ياس لكرة اليد وعضو شرف نادي الوصل لكرة القدم الإماراتي، إن استضافة كأس العالم لكرة اليد في الامارات حلم نسعى إليه جميعا مواطنين ومؤسسات رياضية، خصوصا وأن كل الامكانيات المطلوبة للتنظيم متاحة. ولفت إلى أن دولة الامارات لديها فريق قوي في كرة اليد، وأبلى بلاء حسنا في الرياضة، لافتا إلى أن فريق الإمارات لكرة اليد الرسمي، نافس

في بطولة آسيا لكرة اليد للرجال وظهر فيها 10 مرات كانت الأولى في سنة 1977 وكانت أفضل نتيجة له فيها هي المركز الرابع في سنة 2014.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحرص على الأنواع المختلفة من الرياضات، ويظهر هذا الدعم من خلال المرافق الرياضية المنتشرة في الدولة، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في

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مجال الرياضة والترفيه التي تتم من وقت لآخر.

ونوه بأنه منذ تأسيس دولة الإمارات، أولت القيادة كل الاهتمام للنمو، والرعاية الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع الرياضة، لدوره الهام في التنمية والنهوض بالدولة، فضلا عن أن إنشاء النوادي الرياضية والحفاظ عليها يقع ضمن نطاق خدمات التنمية الاجتماعية.

وتابع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على توفير الدعم المطلوب للرياضة في البلاد، من خلال إنشاء المرافق الرياضية الحديثة مثل ملاعب كرة القدم، وحلبات سباق السيارات، وملاعب الغولف، ومراكز التدريب، لخدمة الرياضيين المحترفين والهواة.