كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. رئيس مجلس النواب يضع خارطة الطريق لحل الأزمة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الأزمة في البلاد، وتنهي سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس.

واقترح "عقيلة صالح" تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".

كما أعلنت قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا تفويضها للمؤسسة العسكرية؛ لتولي زمام الأمور والحفاظ على حقوق الشعب.

واتهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر المجلس الرئاسي بأنه "خائن وعميل"؛ بسبب جلبه عناصر المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي، مشيرا إلى أن تصرفات المجلس كانت سبباً رئيسياً في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي.