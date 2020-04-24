كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بيلوسي" تناشد بإقامة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة في حديث لقناة "MSNBC"، إن "الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل يجب أن تجرى في وقتها المحدد"، مؤكدة أنه يجب على النواب الديمقراطيين أن يمنعوا الرئيس دونالد ترامب من محاولة تأجيل الانتخابات، على الرغم من إمكانية عودة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضافت بيلوسي: أن "ترامب فعل الكثير من الأمور لتقويض أمريكا، ولا يمكننا السماح له بتدمير ديمقراطيتنا ولن يحدث هذا، وبمشيئة الرب ربما سيقف بعض النواب الجمهوريين بدورهم إلى جانب بلدنا ودستورنا".

وصرح المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن: بأنه "يتوقع أن يحاول ترامب تأجيل انتخابات شهر نوفمبر في مسعى للفوز بولاية ثانية".

وقد تكون مهمة "ترامب" للفوز في الانتخابات أصعب مما توقع في وقت يتفشى فيه وباء فيروس كورونا، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 26,4 مليون شخص.

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وبينما يعد التصويت عن بعد وعن طريق البريد الوسيلة، التي يقول البعض إنها قد تساعد في الحد من انتقال عدوى "كوفيد - 19" بين الناخبين، إلا أن ترامب يصر على أنها تفسح المجال للتزوير.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، عن تجاوز عدد الوفيات كورونا في الولايات المتحدة 50 ألف حالة.

وذكرت الجامعة في بيان: أن 50031 حالة وفاة بكورونا تم تسجيلها في الولايات المتحدة حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في البلاد 870468 حالة، فيما تعافى من المرض 80937 حالة.

يشار إلى أن حصيبة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ربع عدد الوفيات بكورونا حول العالم، والذي تجاوز 191 ألفا حتى الآن.