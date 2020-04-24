كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تسجل 109 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2600 حالة.

وأضافت الصحة التركية: أنه "تم تسجيل 3122 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 104 آلاف و912 شخصا"، وتعتبر هذه هي أكبر حصيلة خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 21737 شخصا، مضيفة أنه تم إجراء 38351 فحصا للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.