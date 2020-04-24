كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك يكشف عن مفاجأة بشأن مكان مجيء إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولاية جاءت من أوروبا وليس الصين، محذراً من أن تخفيف التدابير الاحترازية حول فيروس كورونا سيؤدي إلى زيادة عدد حالات الإصابة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم السبت الماضي، أن بعض الولايات سترفع قيود الإغلاق الخاصة بتفشي فيروس كورونا، في أكثر بلاد العالم تضررا من الوباء.
هذا وتجاوزت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفا، اليوم، وتوفي 50031 شخصاً في البلاد منذ بداية الأزمة الصحيّة، فيما سجلت أكثر من 870 ألف إصابة مؤكدة، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز.
والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من الوباء، وشهدت وفاة 3176 مريضاً خلال 24 ساعة، ما يعد إحدى أكبر الحصائل اليومية حول العالم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 193 ألف حالة وفاة، وأكثر من 762 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.