كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك يكشف عن مفاجأة بشأن مكان مجيء إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولاية جاءت من أوروبا وليس الصين، محذراً من أن تخفيف التدابير الاحترازية حول فيروس كورونا سيؤدي إلى زيادة عدد حالات الإصابة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم السبت الماضي، أن بعض الولايات سترفع قيود الإغلاق الخاصة بتفشي فيروس كورونا، في أكثر بلاد العالم تضررا من الوباء.

هذا وتجاوزت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفا، اليوم، وتوفي 50031 شخصاً في البلاد منذ بداية الأزمة الصحيّة، فيما سجلت أكثر من 870 ألف إصابة مؤكدة، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من الوباء، وشهدت وفاة 3176 مريضاً خلال 24 ساعة، ما يعد إحدى أكبر الحصائل اليومية حول العالم.

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