رونالدو يتحسر على تسجيل هدف في شباك فريق دولي مغربي بقميص برشلونة

كشف النجم البرازيلي رونالدو عن مجموعة من الأسرار المرتبطة بمساره الرياضي، والذي حمل خلاله أقمصة كبريات الفرق العالمية على غرار برشلونة، ريال مدريد، وإنتر ميلان الايطالي.
وتحسر رونالدو، وفق ما نشرته صحيفة “ماركا” على تسجيله لهدف جميل مرمى كومبوستيلا، في مباراة خاضها الدولي المغربي السابق سعيد شيبا، مبرزا أنه كان يفضل أن يكون الهدف بقميص ريال مدريد وليس برشلونة.
وأشاد رونالدو بزيدان قائلا “زيدان لاعب أقدره كثيرا، كان أفضل لاعب لعبت رفقته، إنه أكثر شخص يروقني سواء خلال مساره كلاعب أو كمدرب، وكان لي الشرف أن لعبت رفقته”.
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