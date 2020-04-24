وزارة الداخلية تكشف عن الحالات المشمولة بالاستثناء من قرار حضر التنقل الليلي في رمضان

أكدت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، أن عددا من المهن مستثناة من قرارها المعلن أمس بحضر التنقل اليلي المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”.

وأعلنت الوزارة في بلاغ توصل به اليوم 24 أنه أنه يستثنى من هذا القرار كل من: الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية ، و رجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كما يستثنى الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

أما العاملون بالمجالات الآتية فيشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي. وهم كل من مصالح المداومة بالإدارات العمومية. و أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة. فرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة) و القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد.

ويضاف إلى ذلك العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع. العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران. العاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.

وأكد البلاغ أن السلطات العمومية إذ تذكر بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.