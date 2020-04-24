شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمريكي من «هيدروكسي كلوروكوين»: خطر على القلب والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الإدارة: "لم يثبت أمان وفعالية هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكين في علاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".
ويجب أن يقتصر استخدام الدواء على التجارب السريرية أو لعلاج مرضى معينين في المستشفى "بموجب ترخيص الاستخدام المتخصص في حالات الطوارئ".
وتحدث الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا عن القيمة المحتملة لمضادات الملاريا، بما في ذلك خلال تصريحاته بالبيت الأبيض أثناء المؤتمرات الصحفية. وتشير أدلة تم جمعها عبر شهادات وروايات شخصية إلى أن إصراره العلني دفع المرضى إلى البحث عن الدواء من أطبائهم.
وأشارت الأبحاث الحديثة إلى مشاكل عضوية محتملة للأشخاص الذين يستخدمون الدواء، ولا سيما مشاكل القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير أمريكي من «هيدروكسي كلوروكوين»: خطر على القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.