عمليات بغداد تعلن القبض على اكثر من 30 الف مخالف للحظر منذ 17 آذار الماضي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على اكثر من 30 الف مخالف للحظر منذ 17 آذار الماضي. وذكرت القيادة في بيان مقتضب أطلعت عليه الخليج 365، انه "تم القبض على ٣٠٢٧٧ مخالفًا لحظر التجوال وحجز ١٦٢٨ عجلة ودراجة نارية مختلفة وتغريم ٧٠٣٢٥ مركبة منذ 17 آذار". وأشارت إلى "تسهيل دخول ٤٥٧٦٧ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى العاصمة بغداد".



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