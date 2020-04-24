عراقيون عالقون في الهند يناشدون باعادتهم للبلاد

ناشد عراقيون عالقون في الهند، الجمعة، السلطات العراقية باعادتهم الى البلاد، مؤكدين أن بينهم كبار سن.
وقال هؤلاء في مناشدة وصلت الى الخليج 365، "منذ 45 يوماً ونحن متواجدون في الهند لغرض العلاج وحالنا صعب جداً وعددنا نحو 70 شخصاً".
وأضافوا "بيننا كبار في السن ونرغب بالعودة الى البلاد في ظل الظروف التي تسببها فايروس كورونا".
وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
وأضافوا "بيننا كبار في السن ونرغب بالعودة الى البلاد في ظل الظروف التي تسببها فايروس كورونا".
وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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