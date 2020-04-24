شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ 22 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم الجمعة أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 22245 شخصاً في فرنسا منذ بداية مارس، مع تسجيل 389 وفاة إضافية في غضون 24 ساعة، لكن عدد مرضى العناية المركزة يتراجع منذ 16 يوماً.



وقال سالومون في تصريحه اليومي للصحافيين إن الوباء تسبب بوفاة 13852 شخصاً في المستشفيات، بزيادة 305 وفيات خلال 24 ساعة، و8393 وفاة في دور رعاية المسنين والمؤسسات الطبية والاجتماعية الأخرى بزيادة 84 وفاة عن الأمس.

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