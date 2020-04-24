وهاب: إذا ثبتت عملية خروج 5,7 مليار دولار خلال شهرين يعني أن المطلوب توقيف كل المسؤولين عن ذلك

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "إذا ثبتت عملية خروج 5,7 مليار ​دولار​ خلال شهرين يعني أن المطلوب توقيف كل المسؤولين عن ذلك وإعلان أسماء الذين هربوا الأموال ومحاسبتهم، طبعاً بمن فيهم السياسيين".

وفي وقت سابق، اعلن رئيس الحكومة حسان دياب انه "قررنا تكليف شركة دولية للتدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان، بالتزامن فإن السيولة في المصارف بدأت تنضب والمطلوب مبادرة والتصرف سريعا فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليار دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام".

ولفت الى اننا "نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول التي تفوق 50 الف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص".