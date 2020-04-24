مديرية حماية المستهلك نظمت 59 محضر ضبط خلال اسبوع وصادرت مولد كهربائي في عجلتون

بتوجيه من ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، صادرت ​مديرية حماية المستهلك​ مولد كهربائي لصاحبه منصور ابي شاكر في ​عجلتون​، وذلك بالتعاون مع مديرية ​امن الدولة​ وبإشارة من ​القضاء​ المختص وقد تم تسليم المولد المصادر الى ​البلدية​ لادارته.

وقد نظّمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك ٥٩ ​محضر ضبط​ خلال هذا الأسبوع، وقد شملت المخالفات بمعظمها ارتفاع اسعار السلع الغذائية وعدم ​الاعلان​ عن الأسعار.

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