بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، صادرت مديرية حماية المستهلك مولد كهربائي لصاحبه منصور ابي شاكر في عجلتون، وذلك بالتعاون مع مديرية امن الدولة وبإشارة من القضاء المختص وقد تم تسليم المولد المصادر الى البلدية لادارته.
وقد نظّمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك ٥٩ محضر ضبط خلال هذا الأسبوع، وقد شملت المخالفات بمعظمها ارتفاع اسعار السلع الغذائية وعدم الاعلان عن الأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية حماية المستهلك نظمت 59 محضر ضبط خلال اسبوع وصادرت مولد كهربائي في عجلتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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