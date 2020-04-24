أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "تعليقا على كلام رئيس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ : "هدر ​الكهرباء​، توظيفات ​القطاع العام​، الهدر في المرفأ و​المطار​ والمعابر، الاساءة لعلاقات ​لبنان​ الخارجية، تهريب الدولارات الى ​سوريا​، ملفات عادية تمر مرور الكرام. اما حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وحده المسؤول وهادم الهيكل على رؤوسنا. لو تخجلون وتتحملون المسؤولية بدل "كبش محرقة" تقدمونه لتريحوا ضمائركم". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: لو تخجلون وتتحملون المسؤولية بدل كبش محرقة تقدمونه لتريحوا ضمائركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.