حسن مراد: دياب يضع يده على الثقب الأسود في الشؤون المالية للدولة

اشار الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بدأ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ يضع يده على الثقب الأسود في الشؤون المالية للدولة وهذا ما كنا ننتظره لأن ​سياسة​ التعمية والمواربة وحرف الأنظار عن الاسباب الحقيقية للانهيار هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه"، مضيفا :"تقدم يا دولة الرئيس فالناس تنتظرك".

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