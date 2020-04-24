اصدرت بلدية بعبدا - اللويزة تعميما، أكدت فيه أن "البلدية تحيط اهل بعبدا والجوار علما بان فريقا من وزارة الصحة العامة سيقوم باجراء فحوصات PCR عشوائية لفيروس كورونا يوم غد السبت الواقع في 25 الحالي، ابتداء من التاسعة صباحا في مستشفى بعبدا الحكومي، وذلك باشراف طبيب القضاء الدكتور ناظم متى بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نورا كعدي ابي نادر من قبل بلدية بعبدا اللويزة".
واشارت البلدية الى انها "ستبلغ القطاعات التي لا زالت تعمل وتقدم الخدمات خلال التعبئة العامة: (سوبر ماركت، صيدلي، فرن، محطة توزيع الوقود، مطاعم، إعلاميين...)، بضرورة اختيار شخص واحد من العاملين لاجراء الفحص، كما تطلب لجنة الطوارىء المكلفة متابعة فيروس كورونا والدكتورة ابي نادر من كل من يشعر بعوارض الفيروس (حمى، سعال، نزلة انفية، الم حنجرة، ضيق تنفس)، ضرورة الاتصال مسبقا بالبلدية قبل الحضور الى مستشفى بعبدا الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر فريق من وزارة الصحة سيجري غدا فحوصات PCR عشوائية في مستشفى بعبدا الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.