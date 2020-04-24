فريق من وزارة الصحة سيجري غدا فحوصات PCR عشوائية في مستشفى بعبدا الحكومي

اصدرت ​بلدية بعبدا​ - ​اللويزة​ تعميما، أكدت فيه أن "​البلدية​ تحيط اهل بعبدا والجوار علما بان فريقا من ​وزارة الصحة العامة​ سيقوم باجراء فحوصات PCR عشوائية ل​فيروس كورونا​ يوم غد السبت الواقع في 25 الحالي، ابتداء من التاسعة صباحا في ​مستشفى بعبدا الحكومي​، وذلك باشراف طبيب ​القضاء​ الدكتور ناظم متى بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نورا كعدي ابي نادر من قبل بلدية بعبدا اللويزة".

واشارت البلدية الى انها "ستبلغ القطاعات التي لا زالت تعمل وتقدم الخدمات خلال التعبئة العامة: (سوبر ماركت، صيدلي، فرن، محطة توزيع ​الوقود​، مطاعم، إعلاميين...)، بضرورة اختيار شخص واحد من العاملين لاجراء الفحص، كما تطلب لجنة الطوارىء المكلفة متابعة فيروس كورونا والدكتورة ابي نادر من كل من يشعر بعوارض الفيروس (حمى، سعال، نزلة انفية، الم حنجرة، ضيق تنفس)، ضرورة الاتصال مسبقا بالبلدية قبل الحضور الى مستشفى بعبدا الحكومي".