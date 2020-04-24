أكد رئيس بلدية الكفير في قضاء حاصبيا، وليد أبو نصار، أن "الفحوصات المخبرية التي خضع لها احد مواطني البلدة حول الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاءت سلبية للمرة الثانية وبذلك تكون منطقة حاصبيا ما زالت نظيفة عن اي تلوث بهذا الفيروس حتى تاريخه".
من جهته، كان رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، أكد في وقت سابق، أنه تبلغ من وزارة الصحة العامة بأن "النتائج المخبرية التي أجرتها الوزارة عشوائيا، قبل ثلاثة أيام، في المنطقة جاءت جميعها سلبية، وبالتالي لا إصابات بفيروس كورونا في حاصبيا"، لافتاً إلى أن "هناك حالة مشتبهة بإصابة الكورونا في بلدة التكفير تم نقلها عبر الصليب الأحمر اللبناني إلى بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من الإصابة أو عدمها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الكفير: نتيجة فحوصات كورونا التي خضع لها أحد مواطني البلدة جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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