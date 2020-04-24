نجم إلتقت وفدا من مجلس الكتاب العدل: لتعاون مثمر واقتراحات لآلية دمج المراكز

أكدت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ خلال لقائها وفدا من مجلس الكتاب العدل على "أهمية تفعيل التعاون المثمر والهادف مع مجلس الكتاب العدل"، طالبة "تقديم ما يلزم من اقتراحات لتطوير العمل لا سيما لجهة آليات دمج المراكز والنقل، كي يصار في ضوئه الى إجراء المقتضى الملائم، تحسينا وتحصينا".

واستمعت نجم الى شرح مسهب قدمه الوفد حول حيثيات موقفه الأخير من مرسوم استحداث مراكز جديدة للكتاب العدل على مساحة الوطن، وتأكيده "أهمية التنسيق الدائم مع ​وزارة العدل​ كونها المرجعية القانونية للكتاب العدل لتجاوز أي عثرة قد تعرقل حسن سير العمل وتوضيح أي التباس بهذا الخصوص".

وأبدى الوفد تقديره لوزيرة العدل وشكره "لما بذلته وتبذله في هذا الصدد من جهود لإعلاء شأن العدالة، وجعل أمر النفاذ اليها ممكناً بالوسيلة الأسهل والأنجع، لاسيما بعدما نجحت في تعبيد سبيل مرسوم تعيين الفائزين في المباراة الأخيرة لاختيار الكتاب العدل، للتوقيع والصدور".