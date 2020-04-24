إعتصام امام مصرف لبنان في صيدا واطلاق مفرقعات نارية بإتجاهه

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان عددا من ناشطي "حراك صيدا" نظموا وقفة امام ​مصرف لبنان​ في صيدا احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع سعر صرف ​الدولار​.

وقام المحتجون بإطلاق ​المفرقعات النارية​ بإتجاه مبنى المصرف وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ وضد السياسات الاقتصادية والمالية، وسط غضب من تفلت سعر صرف ​الدولار وانتشار للقوى الامنية​ في المكان.