إعتصام امام مصرف لبنان في صيدا واطلاق مفرقعات نارية بإتجاهه

افاد مراسل النشرة في صيدا ان عددا من ناشطي "حراك صيدا" نظموا وقفة امام مصرف لبنان في صيدا احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار.
وقام المحتجون بإطلاق المفرقعات النارية بإتجاه مبنى المصرف وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وضد السياسات الاقتصادية والمالية، وسط غضب من تفلت سعر صرف الدولار وانتشار للقوى الامنية في المكان.
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