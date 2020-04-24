السلطات الفرنسية تسجل 389 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 389 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في البلاد إلى 22245 حالة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار في وقت سابق إلى أنه "إذا أردنا أن نربح الحرب ضد فيروس كورونا، فعلينا أن ندعم أنظمة الصحة لمكافحة الوباء".

ولفت ماكرون إلى أنه "سيدفع بلدان مجموعة الدول السبع و​مجموعة العشرين​، للعمل على دعم المبادرة التي أطلقتها ​منظمة الصحة العالمية​ والقاضية بتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا، مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها".