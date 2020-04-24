الشرطة الكندية: الهجوم المسلح الذي شهدته كندا مؤخرًا ناتج عن شجار عائلي

أشار مسؤول في الشرطة الكندية، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن "الهجوم المسلح الذي شهدته البلاد مؤخرًا وأودى بحياة 23 شخصًا، اندلع بعد شجار عائلي بين منفذه غابرييل وورتمان، وحبيبته التي نجت من المجزرة".
وكانت شرطة مقاطعة نوفا سكوتيا بشرقي كندا، أفادت بأن "تقريرًا مفصلًا عن الحادث سيتم تقديمه لاحقًا"، بعد تأكيدها في وقت سابق مقتل ضابط في الهجوم وإصابة آخر بجروح خفيفة.
ولفتت الشرطة إلى أن "عدد الضحايا بلغ 23 قتيلًا، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي كان يرتدي زي الشرطة"، منوّهةً بأن "الحادث لا يزال مصنفا غير إرهابي".
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