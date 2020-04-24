أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 190 حالة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لما كشفه محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، فإن 85 بالمائة من الإصابات الجديدة تتعلق بأشخاص مخالطين للمصابين الذين تواجدوا بالبؤر الوبائية التي تم اكتشافها مؤخرا، لاسيما في مدينة ورزازات، ومدن الشمال والبيضاء، وغيرها.
وهكذا فقد تم تسجيل 87 حالة إضافية خلال 24 ساعة، بجهة درعة تافيلالت بإجمالي 371، كما سجلت 40 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء بإجمالي 982.
كما سجلت 30 حالة جديدة بجهة مراكش آسفي، بإجمالي 802، و20 حالة جديدة بجهة كلميم واد نون، إقليم كلميم تحديدا- بإجمالي 22 حالة (أكدها بلاغ للمديرية الجهوية ولم تظهر في حصيلة الوزارة على بوابتها الرسمية).
كما سجلت 7 حالات بجهة فاس مكناس بإجمالي 499 حالة، و10 حالات بجهة الشرق بإجمالي 175 حالة، و11 حالة بجهة الرباط سلا بإجمالي 297 حالة، وحالة واحدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
بالمقابل لم تسجل جهات بني ملال والعيون وسوس ماسة أي حالات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها 20 حالة جديدة في كلميم و87 بدرعة.. هكذا توزعت الإصابات الجديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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