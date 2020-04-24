120 حالة إصابة إضافية بالجزائر وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 415 حالة

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 120 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3127 حالة مؤكدة.

كما سجلت في الجزائر 8 وفيات جديدة، حيث وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 415 حالة، حسب ما كشف عنه، اليوم، الناطق باسم لجنة رصد، ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، خلال اللقاء الإعلامي اليومي، المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، بأن عدد الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة (5 حالات) وحالة واحدة بكل من المدية، تيبازة وورقلة، مؤكدا أن عدد الحالات، التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1408 من بينها 53 تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشار المتحدث نفسه إلى أن 21 ولاية لم تسجل أي حالة مؤكدة، اليوم، فيما سجلت 17 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة، وثلاث حالات، مع الاشارة إلى أن 9 ولايات سجلت فيها أكثر من أربع حالات، حيث سجلت ولايات البليدة، تيارت، وبسكرة أكبر عدد للحالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأشار الدكتور فورار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة، والبالغ عددها 3127 موزعة عبر 47 ولاية.

وبخصوص الحالات تحت العلاج، فإن عددها بلغ 5433، وتشمل 1952 حالة مؤكدة، حسب التحليل المخبري، و3481 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة، والسكانير، فيما يوجد 36 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وذكر الدكتور فورار بأنه تم، خلال الأيام الأخيرة، وقبل حلول شهر رمضان الكريم، تسجيل “نقص في التوعية، واليقظة عند اقتناء الاحتياجات اليومية للمواطنين، ما قد يسهل انتشار الوباء”، مشددا بالمناسبة على ضرورة “تجنب التجمعات، والزيارات العائلية مع الاحترام الكامل للحجر المنزلي”.