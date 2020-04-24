عاجل.. تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا في 24 في المغرب.. و30 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 190حالة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة لترتفع حالات الإصابة إلى 37 حالة في الإجمالي.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 158 حالة، بنسبة 4.2 في المائة.

وأضاف المتحدث أنه خلال نفس المدة، أي 24 ساعة، فقد تم تسجيل 30حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 486 حالة بنسبة 12.9 في المائة.