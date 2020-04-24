عاجل.. تسجيل 190 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة.. الحصيلة: 3758

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن إصابة 190 شخص بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 3758 حالة مؤكدة مع استبعاد 20175 شخصا.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 30 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الخميس، إلى الساعة السادسة من اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 486 حالة بنسبة 12.9 في المائة.

وأضاف المتحدث أن تم تسجيل 3 حالتي وفاة جديدة في 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 158 حالة في الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة.