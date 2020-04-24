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قالت مندوبية الصحة في الحسيمة، اليوم الجمعة، إنها أجرت 21 تحليلا مخبريا لأشخاص يعملون في سوق مرجان التجاري، وأحد الأطر الصحية، العاملة في مستشفى إمزورن، للتأكد من إصابتهم، أو عدمها.
وكشفت المندوبية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن طاقما صحيا، ومدنيا، وعسكريا، قام بتنسيق مع السلطات الإقليمية، والمحلية، بأخذ عينة من مخاط البلعوم الأنفي لعشرين شخصًا من مسيري، وعمال مرجان في الحسيمة، كما قام طاقم صحي آخر بأخذ عينة لإطار صحي، كان قد قدم خدمات لمرضى كوفيد-19 في إيمزورن.
وأضافت المندوبية أن إجراءاتها تدخل في إطار التدابير الاحترازية، والوقائية، والاحتياطية، والاستباقية للحد من انتشار الوباء في الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحسيمة.. إجراء تحاليل “كوفيد19” لإطار صحي و20 عاملا في سوق تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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