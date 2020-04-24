الحسيمة.. إجراء تحاليل “كوفيد19” لإطار صحي و20 عاملا في سوق تجاري

قالت مندوبية الصحة في الحسيمة، اليوم الجمعة، إنها أجرت 21 تحليلا مخبريا لأشخاص يعملون في سوق مرجان التجاري، وأحد الأطر الصحية، العاملة في مستشفى إمزورن، للتأكد من إصابتهم، أو عدمها.

وكشفت المندوبية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن طاقما صحيا، ومدنيا، وعسكريا، قام بتنسيق مع السلطات الإقليمية، والمحلية، بأخذ عينة من مخاط البلعوم الأنفي لعشرين شخصًا من مسيري، وعمال مرجان في الحسيمة، كما قام طاقم صحي آخر بأخذ عينة لإطار صحي، كان قد قدم خدمات لمرضى كوفيد-19 في إيمزورن.

وأضافت المندوبية أن إجراءاتها تدخل في إطار التدابير الاحترازية، والوقائية، والاحتياطية، والاستباقية للحد من انتشار الوباء في الإقليم.