منع الوزير الأول الهولندي مارك روتي جميع الأنشطة التي تعرف التجمعات حتى الفاتح من شهر ستنبر المقبل، وهو ما يعني توقيف النشاطات الرياضية حتى التاريخ المحدد.
وكشف صحيفة “ماركا” الاسبانية أن الاتحاد الهولندي عقد اجتماعا لحسم مجموعة من الأمور التي تتعلق بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، والتي ترتب عنها توقيف جميع المنافسات الكروية.
وعنوت الصحيفة مقالها بـ “رسميا.. الدوري الهولندي بدون بطل في حال إلغاء البطولة”، وذلك رغم كون فريق أجاكس أمستردام يتصدر الترتيب المؤقت للدوري.
وشدد المصدر ذاته على أنه سيتم اعتماد الترتيب الحالي لتحدد هوية الفرق المشاركة في مسابقتي عصبة الأبطال الأوروبية و”الأوروبا ليغ” في وقت لن يكون فيه صعود لأي فريق إلى دوري الدرجة الأولى، في المقابل لن ينزل أي فريق إلى القسم الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب “كورونا” وفي حال إلغائه.. الدوري الهولندي بدون بطل ولا صعود ولا نزول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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