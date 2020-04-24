شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات بكورونا ترفع الإجمالي في الأردن إلى 441 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الأردن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 441 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن حالتين تعودان لسائقين قدما من الخارج، أحدهم أردني والأخر من جنسية عربية، وحالتين لمخالطين، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 8 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 326 حالة.

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