شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وفيات و525 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات اليوم 8 حالات وفاة من جنسيات مختلفة جراء فايروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات 64 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 9,281 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,760 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 وفيات و525 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.